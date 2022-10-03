人人都有牢騷，只是有些人不容易受影響，有些人則是動不動就一肚子的苦悶，抱怨起來會讓聽的人想逃，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、巨蟹座、處女座當碰到事情時喜歡發牢騷，覺得自己心裡累積太多負面情緒，需要大聲的說出來。

1.雙魚座

善解人意的雙魚座，同時也愛分享，分享是他們與人拉近距離的方法，其中包括分享生活點滴，當碰到的委屈及情緒起伏，他們沒別的用意，就是為了分享，但同樣的場景分享多了，聽久的人就會覺得都是些牢騷，不回應不是，回應也不是，只好繼續聽著，讓人不該如何是好，但是希望雙魚座可以多為身邊的人想一想。

2.巨蟹座

巨蟹座敏感，感應他人的情緒常常受到影響的程度比較嚴重，容易想很多，私下會胡思亂想，心裡會覺得明明我已經很努力了，怎麼還是這樣，心煩意亂時會跟親近的人發牢騷。

3.處女座

走到哪都能批評幾句、挑剔幾句的處女座，最看不慣，如果跟自己沒關係的事情就覺得算了，如果是會影響自己的，那就有很多話了。如果在別人面前不說，就會積累著私下抱怨，發牢騷，頭頭是道，理直氣壯，這時的處女座就會像鞭炮一樣，劈哩啪啦講個不停。