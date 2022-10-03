傳出石油輸出國組織(OPEC)有機會在5日召開的會議中決議每日減產100萬桶，以抑止因為全球經濟低迷、需求減緩而持續下修的油價，對於油價最為敏感的塑化股中，台塑四寶有南亞(1303)抗跌上漲0.5%~1%，台塑(1301)早盤後也翻紅小漲，台化(1326)、台塑化(6505)則依舊下跌逾0.5%、1.5%。

石油輸出國組織(OPEC)將於10月5日召開會議，傳出有可能考慮每日減產100萬桶。在全球宏觀經濟逆風下，今年以來，原油價價格已經向下修正約20%，先前就有外資摩根大通表示， OPEC+有必要每日減產100萬桶，才有機會以遏止油價的下跌趨勢。

儘管OPEC傳出有意每日減產100萬桶，將對原油價格提供支撐，但假設此預期為真，也顯示出全球宏觀經濟前景持續堪憂，需求將持續低迷，恐不利整體產業。

台塑化認為，高通膨及升息措施使歐洲經濟持續疲弱，且中大陸10月20大會議前將保持嚴格的封鎖措施，使9月油價上檔承壓，只是，歐洲天然氣昂貴，部分油品需求將增加取代天然氣使用，且近期利比亞及伊拉克大規模抗爭，可能使原油供給中斷，加上產油國已決定將10月產量減產10萬桶/日，市場認為產油國捍衛油價決心強烈，支撐油價下檔。