匯豐投信母集團匯豐投資管理(HSBC Asset Management)宣布將逐步退出燃煤發電和開採產業的投資政策。匯豐投資管理的主動型投資組合將不再參與任何從事燃煤產業公司的公開募股(IPO)或一級市場固定收益融資。被動式投資方面，匯豐投資管理將不再推出燃煤公司成分股佔超過2.5%比重的ETF或指數基金。唯一例外是該ETF或指數基金的投資策略與巴黎協定升溫限制1.5度的目標一致或有清晰的撤資方案。匯豐投資管理亦會與指數供應商合作，擴大不涉及燃煤企業的指數種類和被動投資組合產品範圍，以減少燃煤產業投資。

至於台灣方面，匯豐投信投資長韋音如表示：「匯豐投信陸續在永續投資領域取得進展，包括發行匯豐ESG永續多元資產組合基金，註冊引進匯豐全球股票氣候變化概念及匯豐環球低碳債券基金，致力成為責任投資的市場領導者，並透過三大方式即ESG整合、盡職治理與行業倡議，推動向永續經濟轉型，為客戶及社會帶來長遠利益。」

匯豐投資管理表示將積極與各公司董事會合作，以於2030年前在歐盟及經合組織市場、並於2040年前在全球市場實現退出燃煤產業的計劃。若相關公司未能在特定時間框架內，制定明確退出燃煤產業的轉型計劃，將會失去匯豐投資管理的支持，包括在年度股東大會上對公司主席投反對票，或最終退出公司投資。

此政策與匯豐投資管理所簽署的「淨零碳排放資產管理公司倡議」(Net Zero Asset Managers Initiative)目標一致。匯豐集團已於2020年訂立目標，致力在2050年將其融資和投資組合達到零碳排放；匯豐投資管理所宣布的政策是匯豐集團實現淨零排放目標的重要一步，對推動集團逐步退出燃煤發電和開採市場作出貢獻。

匯豐投資管理環球行政總裁馬禮豪(Nicolas Moreau)表示：「這是我們逐步退出燃煤產業投資的重要里程碑。只有通過相互協調和合作，共同實現《巴黎協定》目標，才能減少全球碳排放量。匯豐投資管理決心實現作為資產管理公司的責任，並已停止直接投資於新設立或現有的燃煤項目。我們亦正在從多方面努力：在退出燃煤投資的同時，透過開拓另類投資的創新方案，擴大永續基礎設施建設的項目，以領先投資於重要的氣候科技解決方案。我們相信需要與客戶共同努力以促進轉型並退出燃煤產業，亦秉持公正原則的轉型。如果相關公司不採取或不願採取積極可信的減排措施，匯豐投資管理將終止與其合作。」

韋音如說，匯豐投信遵循集團政策，嚴格實踐紀律投資，結合估值框架，不斷努力提高經風險調整後報酬，同時將永續概念整合到整個投資平台。我們希望在陸續導入集團燃煤碳排放改善投資政策的同時，促進整個被投資公司的積極行為，並倡導與產業合作建立更永續的金融體系。