前年在陸軍步兵第二○六旅擔任中士班長的趙男，遭軍方以利用智慧型手機連線「九州娛樂城」網站在營區內外進行網路賭博為由，記大過2次懲罰，趙提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，趙獲檢方不起訴處分，但仍遭記2大過，軍方裁量怠惰，判決撤銷處分。可上訴。

趙在2020年8月至9月期間，利用智慧型手機連線網站在營區內外進行網路賭博，經陸軍步兵第二○六旅查證屬實，去年召開評議會，決議將趙記大過2次予以懲罰，趙不服經訴願遭國防部駁回後，提起行政訴。

趙男主張，沒有事證可資證明他在賭博網站簽賭有讓軍方及賭博網站經營者以外之人知悉，他沒有用軍人身分在「九州娛樂城」網站下注，且係在封閉、隱匿非令他人得知悉之情狀下而為，所為難謂「有損軍譽」甚至「情節重大」，沒有構成違失行為。

趙男表示，就算認為他曾以網際網路登入「九州娛樂城」賭博網站參與賭博而應受懲罰，軍方對他核以1次大過2次之懲罰，處分違反比例原則及平等原則，有裁量濫用情形，請求法官撤銷。

北高行政法院認為，趙的行為經新竹地檢署檢察官為不起訴處分，軍方未特別敘明他有何違反《陸海空軍懲罰法》應處以大過2次之懲罰之情形下，實難以判斷軍方決定之考量因素與裁量基準何在，原處分之基礎事實認定既有事實與理由未能互相勾稽之情形，判決撤銷處分。可上訴。