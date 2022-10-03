陸美兩強對峙情況越演越烈，美國半導體業正展開「去中化」行動，引發全球供應鏈改變，根據韓媒披露，美國半導體客戶正在拒絕購買大陸製造的半導體產品，據悉他們在合約中要求韓國代工廠，包括無廠半導體廠（fabless semiconductor company），出具不是由大陸代工廠生產的「原產地證明」，甚至將在台灣代工的產品產地從中華民國改成台灣。

根據韓媒ET News報導，南韓某家半導體公司透露，現在對美供貨的條件變得更加嚴格，例如必須在合約中附上半導體原產地國證明，該公司稱近期收到美國客戶的要求，必須提供原產地證明不是在大陸生產；另一間韓國無廠半導體公司也表示，因為對美國出口限制的疑慮，已撤回對陸廠中芯大規模的量產計畫。

南韓一名半導體行業負責人說，從7月到8月，無廠半導體行業對原產地排除陸製的需求正在蔓延，部分業者甚至將產品原產地的台灣代工廠商寫成台灣，而不是過往的中華民國，因為擔憂可能會被阻止向美國客戶供貨。

報導提到，這個情況預計會在韓國半導體業產生連鎖效應，無廠半導體過去因本土代工廠遭遇瓶頸以及價格暴漲轉向依賴大陸，未來很可能回流韓國與台灣。

此外，美國排除大陸產品的行動也已產生影響，從中芯第2季區域銷售來看，其在亞洲、歐洲、北美與韓國皆出現下滑。