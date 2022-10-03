國民黨立委曾銘宗今天在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，曾銘宗說高端疫苗涉內線交易，被金管會移送9次，兩年來動都不動，到現在還列他字案，蔡清祥表示，會轉達意見給高檢署，高檢署是上級單位，要協助督導地檢署。

曾銘宗指出，金管會有駐會檢察官，金管會要移送案子，都會先洽詢駐會檢察官，甚至駐會檢察官認為要移送的案子，沒有人敢說不移送，以往金管會移送特定對象案件，一兩次尚屬正常，高端疫苗被移送了9次，顯示這案非常特殊，兩年來卻沒動靜，無聲無息。

蔡清祥表示，駐會檢察官會參與討論，但最後要不要移送是行政機關決定；他也解釋，應該不是被移送9次，而是送了9次資料給地檢署，陸續送進來的案子都會併案審查，不會送一次就列一案，相信地檢署會就相關資料仔細查證。

至於該案內容與進度，蔡清祥說他本身不參與個案偵查，因此無法表達意見，但會將立委的意見轉達給高檢署，請高檢署協助督導地檢署。

曾銘宗說，高端疫苗到底有沒有內線交易應該要查清楚，查清楚也可以還高端疫苗清白，不要動都不動，到現在還列他字案，難道地檢署不相信自己的駐會檢察官，不相信金管會？