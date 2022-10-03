2022台灣設計展在高雄，位於蓬萊港區設計中島開展首個週末即迎來超過20萬人次的觀展人潮！青年局青春雙展區—棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」的「限動索引」、「青春伸展台」及「限動挑戰」成為青春展區的排隊與限時動態分享熱點，民眾更驚喜發現青年局局長張以理竟也是參展人之一！青年局表示，作為台灣設計展首次有青年局參展的挑戰，首要就是將年輕人如何設計自己的生活帶進展場，青年局在開展前透過「租屋改造計畫」讓設計不僅在展場，更能走進家裡；開展後則是讓局長以身作則帶領大家知道年輕人的生活日常如何進入展場。

「台灣設計設計台灣」總策展人、副市長史哲表示，一座城市甚至一個國家社會的遠景，可透過青年當前的狀況來預見。本次睽違10年、2022年再次回歸高雄的台灣設計展，除了要用港都廣闊的氣度帶領大家一同領略台灣設計力之外，此次更要也是設計背景出身、曾經從自己手上拿下青春設計節獎座、更奪下紅點設計獎的青年局張以理局長承擔重任----透過今年台灣設計展，展現青年是改變世代的力量。

青年局局長張以理指出，設計始於生活，亦是對生活的理解與詮釋。當代青年在「行動媒體至上」的世界成長，科技已成為他們的第六感，所以本次無論是網紅發起的「限動挑戰」，或是充滿迷因的「限動索引」，都是經由策展形式將青年如何設計自己生活的方式帶進展場。限動與迷因都是當代青年與世界溝通的方式，是一種自我表達也是對事件、資訊與現況的理解、詮釋與轉譯，它的傳播能力與訊息保存能力更甚於傳統文字，這個行為本身就是設計，亦是賦能的表現。而「青春伸展台」除了展現青年局對於不同領域的設計、創業支持之外，也透過策展手法，不分年紀為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台，如同高雄時尚大賞誠摯地邀請每位嚮往時尚設計的年輕人，讓創造超越想像，以熱情淬鍊台上剪裁的耀眼光芒。

青年局展區策展統籌陳國政表示，經由本次台灣設計展的策展顧問建議，推薦擁有設計背景與實戰經驗的張以理局長作為設計師參展。陳國政指出，張以理局長為工業設計出身，近幾年轉換跑道卻秉持的設計思維，在面對不同政策規劃於活動執行面向時，仍導入設計創意思考與方法，讓青年局在面對當代青年不同社會議題挑戰時，可以適時貼近目標族群的計畫，達成城市空間活化，青年返鄉創業，以及創造世代共融。

青年局表示，面對跨域及網路世代，張以理局長選擇以最貼近年輕人視角的方式參展，也代表青年局對於青年的理解與陪伴。本次還以台灣高中生和朋友攜手開發的繁體手寫字型「辰宇落雁體」，結合年輕人的生活、網路用語製作展場限定貼紙，展覽期間每天發送一款，另有隱藏款，歡迎民眾來展場捕捉青年局局長迷因及限定貼紙。