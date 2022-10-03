為推動商圈活化，高雄市經發局繼日前推出青年進駐補助方案，9月30日於中央公園商圈舉辦「尋好點‧開好店」招商說明會，鎖定具市場知名度的連鎖品牌業者進駐，鼓勵在今年9月1日起至12月31日前進駐，符合資格即有機會獲得租金、裝修或生財器具等補助，共吸引包含日系知名連鎖等逾30家潛力業者到場聽取說明。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁重視商圈與市場發展，近日鹽一市場修繕打造青銀共市成效有目共睹，日前公布的青年進駐商圈補助方案也獲廣大迴響，今推出招商方案來活化具指標意義的中央公園商圈，由市府扮演媒合角色，盤點區域內待租店面，共編列200萬元預算協助業者作為前期開店補助，盼招募知名具規模的連鎖品牌進駐，吸引人潮並帶動商圈商機。

高雄市經發局「尋好點‧開好店」計畫，首次試辦指定範圍為民生一路以南、青年一路以北、中山路以東、忠孝一路以西間大中央公園區域。

申請者須為連鎖品牌且於指定區域內開立高雄首間或第二間分店，限定今年9月1日至12月31日間完成營業場所租賃契約簽約，但須在11月25日前檢具相關資料申請，由專家學者依據知名度、投資規劃、營運模式及效益、行銷創新、現場簡報等項目評選。

位在招商區域內屋主、近期亦將於五福路開新店的尚亨運動用品陳妍孜總經理表示，中央公園位於高雄正都心，鄰近新興高中、高雄女中、高雄高商，且為市中心最大綠地及唯一步行街區，看好年輕族群對於體驗、美食的追求與愛好，因此持續投資展店。