臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「癸卯兔年彩色鍍金精鑄銀幣」及「臺銀金鑽條塊兔年生肖版」10月起開賣，於111年10月3日起搶先開放預約訂購，預約訂購僅限臺灣銀行。

癸卯兔年彩色鍍金精鑄銀幣為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第4枚，以全新的設計，展現優雅貴氣的質感，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。由臺灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行、新光銀行及瑞興銀行於111年10月26日現貨發售，每枚售價新臺幣2180元。(該品項銀行不買回)

銀幣圖案主題為「玉兔呈祥」，寓意「遇兔呈祥」，亦象徵「吉兆豐年」。主題巧妙運用臺灣本土設計元素，以自然風格呈現飽滿圓潤的玉兔，悠然徜徉在孕育珍貴豐富寶藏的玉山群峰間，蒼勁的玉山圓柏展現堅韌生命力，與左側盛開的玉山杜鵑，共同妝點大自然美麗景致。鍍金的玉兔以浮雕技術鐫刻，周圍景物採多層次噴砂處理，對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，更襯托出主題的立體感及精緻的工藝效果。正面水果圖案取自臺灣工筆畫大師張克齊先生之青梅畫作，象徵「揚眉吐氣」，圖案局部上彩，增添銀幣層次變化與色彩鮮亮感，上方為英國女王伊莉莎白二世肖像，幣面並刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒，包裝兼具保護與展示功能，做工精美。

該行同時隆重推出「臺銀金鑽條塊兔年生肖版」。圖案面主題為「玉兔呈祥」，背景的放射狀幻彩防偽設計，更加襯托出主題玉兔的可愛形象，也增添本金品的貴氣。條塊正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量(壹台兩37.5 g)、含金成色(Fine Gold 999.9)及條號，限量5,000條。本條塊可回售臺灣銀行，流通性佳，買賣價格請參考該行全球資訊網新臺幣計價黃金牌價。