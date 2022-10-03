元大證券發行之「元大特選上櫃ESG永續高股息報酬指數指數投資證券」(020035)(中文簡稱：元大上櫃ESG高息N)於10月3日上櫃掛牌。

櫃買中心表示，「元大上櫃ESG高息N」不僅擁有目前投資市場熱切討論的永續投資題材，更是臺灣ETN市場首檔具分配收益的ETN商品，在目前高通膨且波動較為劇烈的投資環境中，對於追求高殖利率與穩定配息，同時重視公司永續經營成效的投資人，此檔ETN可納入資產配置之參考標的。

「元大上櫃ESG高息N」是追蹤由櫃買中心委請臺灣指數公司合作編製之「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，採用中華民國企業永續發展協會的ESG評鑑模型，輔以近三年股息殖利率及發行市值等指標，篩選10至15檔上櫃股票，運用自由流通市值暨流動性加權編製，表彰關注永續發展與股息表現佳，且能兼具流動性及市值代表性的上櫃公司之含息投資績效表現。