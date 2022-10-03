台64線自小客引擎蓋竄火舌 車頭燒到焦黑 10:202022/10/03 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線東向25K，今早8時許1台自小客車引擎蓋突然起火。（陳乃瑜提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防獲報到場處理，撲滅火勢，車頭已經燒到焦黑。（消防提供／李奇叡新北傳真） 台64線東向25K，也就是中和交流道附近往新店方向，今早8時許1台自小客車引擎蓋突然起火，駕駛急忙停至路肩，下車待援，消防人員獲報到場，火勢於8時39分熄滅，車頭燒到焦黑，無人受傷，起火原因仍待進一步釐清。 高架橋上「壓到這一條」引擎蓋突掀開 駕駛嚇翻左右偏移 台17線佳冬段野狗亂竄 國光客運閃避猛撞護欄 車頭全毀2人傷 國一神岡路段砂石車翻覆 車頭遭削平滿地碎石 紫爆回堵9公里 #台64線 #引擎蓋 #焦黑 #車頭 #中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行駛國道1號小貨車拋錨停內側車道 遭追撞釀1死1重傷 10:422022/09/18 社會 深夜離奇自撞2氣囊都爆開 嘉義男卡車內慘死 11:522022/09/05 社會 國道1號聯結車疑過彎未減速 側翻撞護欄車頭變形全爛 20:172022/09/21 社會 停車大有規則！賣場倒車入庫竟「被店員糾正」 內行解惑：這家規定車頭先進 11:222022/09/23 生活 他拍下遭扣押轎車「貼滿香菸盒」 網搖頭：視覺太獵奇 19:112022/09/05 社會 運將顧聊天連撞4車 騎士衰遭撞飛「雙腳朝天」慘狀曝光 20:022022/09/26 社會 雨彈突襲！新店國道涵洞積水淹引擎蓋 駕駛爬車頂等救援 17:322022/08/25 社會 台鐵蒸汽機車頭、柴油客車 重新整修展出 11:342022/09/04 生活 SPA會館暗藏大尺度「超亮車頭燈」 老司機排隊連結全栽了 08:012022/09/13 社會 台東大學附特教學校校車追撞大貨車 車頭毀5人送醫 09:212022/09/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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