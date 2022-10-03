消防獲報到場處理，撲滅火勢，車頭已經燒到焦黑。（消防提供／李奇叡新北傳真）
消防獲報到場處理，撲滅火勢，車頭已經燒到焦黑。（消防提供／李奇叡新北傳真）

台64線東向25K，也就是中和交流道附近往新店方向，今早8時許1台自小客車引擎蓋突然起火，駕駛急忙停至路肩，下車待援，消防人員獲報到場，火勢於8時39分熄滅，車頭燒到焦黑，無人受傷，起火原因仍待進一步釐清。

高架橋上「壓到這一條」引擎蓋突掀開 駕駛嚇翻左右偏移
台17線佳冬段野狗亂竄 國光客運閃避猛撞護欄 車頭全毀2人傷
國一神岡路段砂石車翻覆 車頭遭削平滿地碎石 紫爆回堵9公里
#台64線 #引擎蓋 #焦黑 #車頭 #中和