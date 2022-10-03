一名已經當媽的網友，最近看新聞有感而發，分享她和兒子的一次對話。某次兒子無照偷騎機車，被她發現後，直接把人帶到醫院的往生室外，「怕有一天我必須來這裡接你」，一句話讓兒子覺悟，再也不敢拿生命開玩笑。

原PO在臉書社團「爆廢公社」說，她生了兒子、女兒各2個，全都要求年滿20歲才可以考機車駕照，比法定多2歲。她強調，會這樣規定不是因管教嚴厲，而是孩子18歲時血氣方剛，做事情都不考慮後果。

她透露，有一次她抓到大兒子偷騎機車，當時未滿20歲，她馬上把人帶到醫院的往生室外，「不是不讓你騎車，你的個性、脾氣都衝，如果我讓你騎車跟朋友出去，我怕有一天我要來這接你」。

媽媽一邊講，往生室裡還傳來陣陣哭聲，從此以後兒子再也沒有偷騎車，還會幫忙管教年紀較小的弟弟、妹妹。不少網友相當認同原PO的教育方式，「沒有親身體會過，都以為不會遇到」、「這種事情只要發生一次，絕對是一輩子的痛」、「媽媽很偉大，兒子也受教」。