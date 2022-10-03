烏克蘭正妹林佳娜（Tatiana Lin））日前宣布與「同志天菜」祖雄公開戀情後，兩人便經常在社群媒體上大方放閃，甚至承認兩人是「先性後愛」，由P友變成情人，在網路上轟動一時。而經常拍片分享生活趣事的兩人，近日也PO出了一段「女友交往1年前後」的差別影片，再度引起熱烈討論。

佳娜與祖雄近日在各自的IG上都PO出短片，表示「交往1年後好像變成不一樣的女人…」而影片中，只見文字上寫著「剛交往1個月」，接著佳娜穿著腹部多處挖空，只剩一塊布隱約遮住重要部位的性感女僕制服，對著鏡頭大膽挑逗，還說著「脫褲子！我要你」，大撩坐在床上滑手機的祖雄，也令網友看得血脈噴張。

但一年後，佳娜雖同樣一打開房門就要祖雄脫褲子，但身穿居家服、將頭綁成包頭好活動的她，下一句話卻不是「我要你！」而是變成「我要洗衣服！」，令網友看到影片後哭笑不得，直呼「時間會改變很多事」、「這太好笑了」、「我笑瘋」、「不能同意更多」、「有這種又辣又會做家事的女友 上輩子一定是救世主」、「太真實了」、「姐妳也太兇了吧」，但也有不少網友忍不住歪樓，表示「祖雄那套衣服穿一年了還沒脫嗎」、「我要看更多戰袍啦」吸引超過8000多人觀看，也再度成功引起話題。