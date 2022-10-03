碧翠絲（Beatrice，左）和尤吉妮（Eugenie，右）在英國王室的前途恐怕受到父親安德魯的影響

96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）生前除了不時得面對孫子、孫媳哈利和梅根投震撼彈爆料外，還得面臨次子安德魯涉嫌性侵未成年少女，並和美國已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交往所帶來的難堪。

不過，據《福斯新聞》（FOX NEWS）2日報導，雖然約克公爵安德魯位居王位繼承第8順位，但由於性侵醜聞鬧得太大，加上和已故淫魔關係不單純，引發的爭議不斷，迫使女王2022年1月拔除他所有的軍銜，還有一切王室贊助人的身分。

而女王9月8日辭世，查爾斯繼位後，可能會繼續剷除安德魯讓王室蒙羞的任何痕跡。王室專家芙德薇奇（Hilary Fordwich）說，由於父親安德魯，34歲的碧翠絲（Beatrice）和32歲的尤吉妮（Eugenie）在王室的前途將受到相當不利，甚至災難性的影響。

芙德薇奇說，隨著查爾斯登基為王，碧翠絲和尤吉妮要保留公主的頭銜存有高度的不確性。而廣泛預測，查爾斯將收緊王室頭銜的限制。

她指出，由於安德魯的性侵醜聞，連帶影響到她們成為王室工作成員的機會。而她認為，未來最有可能的，就是她們從公主降為碧翠絲和尤吉妮女勳爵。

此外，她說，安德魯令王室蒙羞的，不只是個人行為和他與艾普斯坦的友誼，更糟的是他接受專訪時表現荒腔走板，又拒絕協助美國聯邦調查局（FBI）進行相關調查，顯得自身判斷能力大有問題。