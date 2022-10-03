焦慮是「長新冠」後遺症中經常被提及的症狀，但為何一般感冒發燒康復後，就比較不會有此後遺症？陽明交大與北市聯醫松德院區精神醫學部組成研究團隊發現，可能是Fkbp5基因在作祟。這項研究對於發炎相關疾病康復後產生情緒障礙的診斷與治療提供新學理基礎。

這項研究參與成員包含陽明交大生理所甘育菱博士、何榕恆碩士、王震宇博士後研究員、及腦科學研究中心老師葉信顯、解剖所老師鄭瓊娟、生理所老師林惠菁，其成果已刊登在《神經發炎學期刊》。

Fkbp5基因是壓力賀爾蒙受體活化後的下游基因，可調控壓力賀爾蒙受體活性，這個基因在精神障礙成因中扮演重要角色。

由陽明交大生理學研究所與北市聯醫松德院區精神醫學部組成的團隊，發現Fkbp5基因剔除小鼠，在身體發炎反應後的康復初期，雖然生病不適症狀已經緩解，但還是會呈現類似焦慮的行為。對比正常野生型小鼠，其康復後並不會有焦慮行為。

為模擬身體的發炎反應，研究團隊先將脂多醣（一種細菌細胞壁上常見的毒性化學物質）注射在Fkbp5基因剔除鼠體內，讓小鼠短暫出現食慾不振、體重下降的生病效果，再利用齧齒類動物討厭高度和空曠環境的天性，將小鼠放入高架十字迷宮與空曠環境中，觀察小鼠活動與行為。當小鼠在空曠環境待的時間越久，表示愈適應高度與空曠環境，代表焦慮程度越低。

主持這項研究的陽明交大生理學研究所教授李怡萱表示，注射脂多醣7天後，小鼠食慾及體重都逐漸恢復，但Fkbp5基因剔除鼠會出現類似焦慮的行為。一般而言，受到外來毒素刺激後，免疫系統與大腦海馬迴微膠質細胞會活化來對抗發炎，但這樣的現象在基因剔除鼠身上並不明顯，證實Fkbp5基因可調控體內發炎所導致的焦慮。

也是主要研究者之一的北市聯醫松德院區精神醫學部醫師黃名琪說，過去已證實腹側海馬迴神經元有較多GABA神經傳導有助於對抗焦慮，但非發炎引起的焦慮則無此作用。這項研究對於發炎相關疾病康復後產生情緒障礙的診斷與治療提供新學理基礎。