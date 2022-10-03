金管會上周五（9月30日）祭出穩定股市二措施，3日是第一個交易日，金管會主委黃天牧上午接受訪問時表示，祭出措施是評估股市必須要穩下來，同時亦表達政府關切股市的態度，會出手穩定市場，且要提升投資人的信心，黃天牧強調，金管會還有措施，希望投資人「對台股有信心、能夠多投資一點」。

黃天牧表示，由於美國聯準會快速升息12碼（1 碼等於0.25百分點），且之後還可能升息，因此金管會在台股仍在13,424點時，就祭出限制借券賣出量，從前30日平均交易量的30％降到20％，及拉高融券保證金成數，從90％拉高到100％，黃天牧說：「這不是限空」，而是表達政府關切股市的態度，適度穩定股市。

黃天牧坦言，只要金管會祭出措施勢必多少會影響台股交易量，畢竟空方及多方要站在相等基礎上，才能發揮價格發現機制。

之後金管會仍會持續觀察相關指標，尤其是是價格及交易量等變化，黃天牧強調，若台股仍有一些變化，金管會「還會有其他相對應的措施可以處理」。

由於美國仍在持續升息，黃天牧說外資評估資金收益率，今年的確淨流出很多資金，後續美國聯準會仍可能升息，之後仍會觀察外資動向，但黃天牧亦說「 我們還有內資」，在政府出手表達會關心股市、出手穩定市場後，希望投資人能對台股更有信心，能多投資一點。