為了不被人看扁，硬著頭皮也要去做能力不及的事，為了面子好看，哪怕遭再大的罪也要顯示自己的能力，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、摩羯座他們不喜歡輸的感覺，反而落得給人愛逞強印象的下場。

1.雙子座

愛表現、愛出風頭的雙子座，喜歡在人前表現自己的個性、特色，想讓別人看看自己有多麼與眾不同，再加上他們有強烈的虛榮心，即使碰到超過能力範圍的事情，雙子座還是會咬著牙逞逞強，就怕被人說不行，所以不管怎樣，他們總覺得先拼了，之後遇到事情再說，就是為了不想被看扁。

2.牡羊座

牡羊座有著爭強鬥勝的天性，不服輸的個性，還有著強烈的自尊心和表現欲，他們不喜歡被人看扁、被貼上差勁的標籤，哪怕逞強，也要表現自己的能耐，一馬當先，先衝了再說，不顧事情的後果。

3.摩羯座

別看摩羯座平時看起來悶不吭聲的樣子，其實他們很愛表現，他們有著強烈的勝負慾，只想贏、不想輸！特別是在別人不看好自己的時候，摩羯座就越是要證明自己，逞強也在所不惜，只為了拿到最後的勝利，讓大家看到它是可行的，自然就會讓不看好的人閉嘴。