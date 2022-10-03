上周末，外媒爆料，據可靠消息指出，一間國際大型投資銀行瀕臨危機，瞬間引起市場熱烈討論，擔憂雷曼兄弟破產引發金融海嘯的慘劇重演，許多人點名瑞士信貸是風暴中心，甚至傳出高階主管在傳聞出現後，忙著打電話安撫客戶，向他們保證公司的營運狀況與資金流動性。

知名ABC財經記者David Taylor上周六在推特上發文指出，據可靠的消息指出，一間國際大型投資銀行瀕臨危機。瑞士信貸被認為是事主，從去年資產管理機構Archegos爆倉事件、Greensill破產及內部醜聞後，股價從14.90美元重挫超過7成至3.92美元。

此外，瑞士信貸的信用違約互換指數在上周暴漲15%至接近2008金融危機的水準，顯示投資人相當擔憂瑞士信貸的財務狀況，金融時報引述高階主管消息指出，他們整個周末都在聯繫客戶與合作夥伴，試圖安撫大家的情緒，也接到確認公司財務狀況的詢問電話。

瑞信集團執行長Ulrich Körner上周五向員工發出的備忘錄中提到，集團內外都出現許多流言蜚語，正處在關鍵時刻，將為新的改革做準備，但他也強調公司的實力，呼籲員工不要將股價下跌與公司「強大的」財務基礎與流動性混為一談。

除了瑞士信貸之外，市場也流傳德意志銀行出現危機，處境與瑞士信貸相似，一年來股價重挫超過4成，信用違約交換指數也在近期上升，兩家銀行管理全球超過4兆美元的資產。