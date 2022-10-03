丹佛金塊隊的吉祥物「美洲獅洛基」（Rocky the Mountain Lion）最近成為球迷熱議的話題，美媒報導他的年收入居然達到62.5萬美元（新台幣1990萬），超過同行的10倍！一般NBA吉祥物的年收為6萬美元，他們不能說話，全憑肢體動作娛樂觀眾，這位洛基扮演者肯定是有什麼神奇的能力。

事實上美洲獅洛基真的相當厲害，可以做出馬戲團的特技表演，包括爬上數十呎高的梯子倒立，在中線往後投籃。一般人光是穿著那種布偶裝就很難行動了，也有金塊的球迷在推特稱讚：「他值得我們每一分錢。」洛基已經比一些國家的職籃球員還高薪了。

To be fair pic.twitter.com/u4R1He0ADB — arianne but very scary 🎃 (@kawaii_fieri) October 2, 2022

另外高薪的吉祥物還有芝加哥公牛的「班尼牛」（Benny the Bull）、太陽隊的猩猩哥（Go the Gorilla），夏洛特黃蜂的雨果（Hugo）。班尼牛的年薪40萬美元，猩猩哥20萬美元，雨果10萬美元。黃蜂老闆麥可喬丹（Michael Jordan）一向被外界挖苦是比較摳門的老闆，結果他對吉祥物還挺大方，也有可能是他根本不知情。

美國職棒球員底薪一直到今年才突破60萬美元，他們對吉祥物很刻薄，2020年從疫情中復賽的時候，大聯盟球隊因為沒有觀眾而不願雇用吉祥物。《美聯社》還以台灣的中華職棒為例，中職球隊都能在疫情裡找回吉祥物和啦啦隊，大聯盟球隊反而做不到？