台中1名人妻小芳（化名）被丈夫發現與1名男子互傳鹹濕訊息，包含「你要上樓，我就脫光衣服等你啊」、「我允許妳光著穿睡衣」還有多張裸照，丈夫提告求償100萬；小芳辯稱只是在互開黃腔，裸照也都是合成照，稱2人只是朋友關係，但法官不採信，判2人須連帶賠償20萬。

判決書指出，該名人夫控訴妻子小芳前年10月到去年3月與李男交往甚密，2人會互傳「我喜歡妳」、「抱抱看不就知道」，妻子還曾傳抱胸裸照給對方，事後2人辯稱只是玩笑話，照片是合成照，但原告認為一般朋友也不會互傳裸照，此外李男女友也因此事提分手，證明2人關係不一般，原告求償100萬。

小芳在法庭上辯稱與李男是認識4、5年的朋友，曾是房仲業同事，彼此喜歡互開黃腔，訊息內容純屬玩笑，而李男與女友分手只是因女友不滿他與小芳太常互動，後來該女友有像小芳道歉；李男也稱小芳因與丈夫常吵架並找他訴苦，才會被女友吃醋誤會，強調他與小芳是正常友誼關係。

不過台中地院法官審酌小芳與李男的訊息，內容有「你要上樓，我就脫光衣服等你啊」、「我允許妳光著穿睡衣」、「害你光想像就硬了」，而小芳後來也坦承眾多合成照中，有1張照片以手抱胸的照片是真的，不過說是多年前丈夫出差去大陸要求她拍的，法官認定2人已逾越朋友關係，判應賠償人夫20萬，可上訴。