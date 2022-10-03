教育部建置台灣學術網路內容傳遞網路服務（ CDN），全面於13個區域網路中心及22個縣市教育網路中心建構CDN節點。截至9月底，已於高屏澎區域網路中心、高雄市教育網路中心及屏東縣教育網路中心建置CDN前導環境，並將教育媒體影音網站納為先期測試網站，使師生可就近順暢存取教育部數位學習資源。

各校師生上課期間，從學校透過網路連線至教育部教學網站擷取數位學習資源時，容易發生透過網路資源重複傳輸相同數位內容的情況。

為提升台灣學術網路網路傳輸效益，教育部前瞻2.0計畫（110年至114年）將於22縣市教育網路中心佈建CDN節點，全國國民中小學可就近由該縣市教育網路中心取得所需數位學習資源，優化網路傳遞方式，大幅提升存取效率。

教育媒體影音網站具有教學及學習所需的影音教材，並依108課綱架構，分類各學科、年級及主題影片，提供教師線上教學或學生數位學習使用。因此優先納為CDN先期測試網站，可有效縮短師生透過網路擷取數位學習內容所需時間，同時大幅降低骨幹網路用於傳遞重複性數位內容所耗用的網路資源。

教育部表示，台灣學術網路CDN未來將持續加入教育雲及因材網等教育部重要教學網站，並邀請各縣市教育局處共同參與，將各縣市常用數位資源及應用納入台灣學術網路CDN的服務範圍，期望將CDN服務發揮最大效益。