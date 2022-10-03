國民黨苗栗縣長選情分裂，苗栗縣長徐耀昌2日晚間為苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台，更暗指黨內提名參選人謝福弘若當選，「苗栗會完蛋」。對此，國民黨主席朱立倫3日表示，希望全黨以大局為重，團結一致。

鍾東錦執意參選縣長遭國民黨開除黨籍，昨晚在頭份競選總部舉辦成立大會，徐耀昌意外現身站台，並當場向鄉親推薦鍾東錦為接班人，更提及若讓謝福弘順利當選，苗栗縣可能會完蛋，重蹈覆轍負債歷史。

朱立倫今日上午赴基隆，參觀國民黨基隆市長參選人謝國樑競選總部，接受媒體採訪時表示，呼籲所有苗栗鄉親，國民黨提民的謝福弘實實在在、腳踏實地，也是國民黨共同支持，這禮拜前總統馬英九也會前往助選，希望全黨以大局為重，團結一致支持謝福弘。

面對徐耀昌公開支持鍾東錦，與黨內唱反調，是否會祭出黨紀處理，朱立倫回應，會和所有同志溝通，希望大家以大局為重，在選戰最後50多天全力支持黨內提名人選。