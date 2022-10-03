明天是《世界動物日》，為了讓毛小孩能有一個快樂生存的空間，民進黨台北市長候選人陳時中今天選在世界動物日前夕，提出在台北興建全台第一座寵物活水樂園等五項寵物政策，期許台灣成為對生命都發自內心尊重的先進國家。

陳時中表示，世界動物日期盼能傳遞尊重生命、體現生命價值，及延續生態護育的理念，希望人與動物好朋友之間建立融洽、和諧的關係。現代社會也越來越多毛小孩成為我們的家人，毛小孩所帶給我們的歡樂與陪伴，是獨一無二、無可比擬的。

他說，為了增進動物福祉、友善動物環境，讓毛小孩都能有一個快樂生存的空間。在世界動物日前夕，他提出五項細膩全面的寵物政策：

一、提升狗公園品質：狗狗有水喝，主人有遮蔭，草地要整理。

二、寵物活水樂園：全台第一座寵物活水樂園在台北。

三、發展寵物長照：毛小孩晚年一樣需要照顧，協助建立完整寵物長照體系。

四、救援動物醫療提升：透過持續訓練，提升醫療水準至專業分科等級。

五、持續深耕生命教育：除講座、親子共學活動之外，也開設「寵物小達人」課程，從小培養飼主責任。

陳時中表示，他兒子小時候用給媽媽當生日禮物的藉口養兔子，現在領養米克斯黑柴「沿八」。這些讓我經驗到毛小孩們在現代社會的角色，是我們學習生命課題、練習建立關係的好朋友。期許台灣成為對生命都發自內心尊重的先進國家。