富邦金(2881)旗下台北富邦銀行宣布與光寶科(2301)科技完成1.5億美元永續指數連結貸款案（Sustainability-linked Loan, SLL）簽約，此案是光寶科技集團所簽訂的首筆永續指數連結貸款，將具體連結碳排放以及廢棄物減量等做為永續衡量指標，協助光寶科技彈性調度資金，滿足營運及推動永續經營之所需。透過此案，北富銀將攜手光寶科技發揮金融業和科技業強強聯手之效，期能帶動更多企業投入減碳的行列。

北富銀是國內第一家承做永續指數連結貸款的台資銀行，也是台灣第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）與社會責任貸款聯貸（Social Loan）的銀行；今年7月更推出全台首件永續供應鏈金融（Sustainable Supply Chain Finance, SSCF）合作案。透過這些開創性的永續金融合作案，北富銀將持續攜手更多企業推動綠色轉型。

光寶科技是台灣首家上市的電子公司，向來是科技業界推動ESG的模範生。光寶採用以科學為基礎的減量目標（Science Based Targets, SBT）設定中、長期碳減排目標並通過SBTi驗證，承諾於2025年達成每單位營收排碳量減碳39.3%的目標；亦積極發揮影響力，攜手供應商共同開發低碳排永續材料，推動綠色創新與製程節能，建構產業循環經濟。近年來光寶科技積極投入海洋廢棄保麗龍再生塑料開發計畫，將海洋廢棄保麗龍回收處理後，透過塑膠改質技術將處理後的保麗龍，轉變成可製造鍵盤與滑鼠的再生塑料，成為全球首家獲得海洋塑膠（Ocean Plastic, OP）溯源與性能雙認證的企業，創建國內海廢循環經濟的新典範。

永續連結貸款（Sustainability-linked Loan）是近年金融業不斷成長的一項服務，銀行透過與企業共同討論與檢視須在期限內達成哪些關鍵的永續指標，來決定企業是否能獲得更優惠的放款利率，有助於鼓勵企業付諸行動以達成永續經營目標。北富銀表示，本次光寶貸款將與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合，包括碳排放及廢棄物密集度等，北富銀將定期年度檢視，若是達成永續衡量指標，光寶即可獲得利率減降的優惠。