安盛生(6734)宣布旗下新產品「安必測新冠肺炎抗原家用快篩套組」近日已獲衛福部食藥署專案製造許可(EUA)。在最新完成的研究中證實，安必測新冠肺炎抗原家用快篩能有效偵測Omicron肆虐全球的最新亞型變異株BA.4及BA.5。

國際上研究顯示Omicron亞型變異株BA.4及BA.5均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具較強的社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年9月21日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為76.6%，另BA.4變異株占比約為7.5%。為因應全面邊境解封可能再升溫的國內COVID-19疫情，以及民眾自我快篩檢測的持續需求，安盛生科的家用抗原快篩新品「安必測新冠肺炎抗原家用快篩套組」即日起推出一入、五入及二十入包裝上市。

目前已經在海內外市場販售的「專業版安必測新冠肺炎抗原快速檢測」，為業績帶來顯著貢獻。統計2022上半年營收達歷史新高為新台幣7900萬；後續安必測新冠肺炎抗原家用快篩的市場導入，全年營收預期可再創新猷。此外與國際大廠的策略合作案，預估明年也會成長到整體營業額的三成。

安必測新冠肺炎抗原家用抗原快篩採用簡單可輕鬆取樣的前鼻腔檢體，並可於15分鐘內快速得知檢測結果。在國內大型醫院執行的前瞻性臨床試驗，透過150位受試者自行採檢並進行快篩檢測，其中30位經PCR確認為陽性的確診者中包含了12位無症狀的患者，安必測 新冠肺炎抗原家用快篩的敏感度為90%和特異度為100%，整體準確度達98%。