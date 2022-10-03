美國強勢升息，致業者債券資產評價帳面減損，9月壽險業淨值超跌，金管會上週接獲保險業淨值回報，淨值低於3％業者有7家，為南山人壽-0.59％，保誠1.5％，國泰2.64％，三商美邦2.1％，宏泰2.2％，安聯1.13％，第一金人壽2.03％。

金管會主委黃天牧說，鷹式升息是造成變化主要原因，這是金融情勢變化，任何國家都受影響。淨值保衛戰，業界出現「希望在不違反9號會計公報（IFRS9）的原則下，把經營資產重分類」的聲音。

金管會保險局長施瓊華指出，因今年已經升息12碼，下半年可能再升息，面對這樣急遽的金融環境波動，業者認為經營模式已經改變，金管會積極了解，也要請權責機關了解解釋怎麼調。業者若調整，也是在不違反9號會計公報（IFRS9）的原則下把經營資產重分類，不是任意調動，會由專業機構認定，就算調整也是在公報範圍內。到明年3月申報2022年報負債面仍依17號公報的公允價值試算，綜合評估淨值後考慮，另外思考可以幫助整個壽險業經營穩定方式。

立委沈發惠詢問，南山、國泰、富邦淨值大減，為何股利卻照發；黃天牧表示，今年的股利是以去年獲利配發。立委郭國文要求，淨值、RBC未達標的公司，該增資就必須增資。