男星林志穎今年7月22日發生自撞車禍，導致顱內出血和肩膀肱骨粉碎性骨折，同時因肌肉流失暴瘦10公斤，日前已返家休養。車禍2個半月後，一路照顧的愛妻陳若儀，在社群放上3名兒子的游泳影片，影片曝光後，有粉絲好奇問林志穎的病況，也有粉絲開口問：「馬上有第四胎？」對此，陳若儀親自解答了。

陳若儀日前在小紅書PO出一段3名愛子的戲水影片，影片中，見3名兒子在自家豪宅的泳池內，玩得不亦樂乎，不僅玩起水中憋氣，也在池中踢水游泳，這樣的天倫場景，似乎意味又能過起平靜的生活，值得注意的是，陳若儀手拿4隻小海豚玩偶，但她只有3名兒子，因此被粉絲詢問是否迎來第四胎。

林志穎和陳若儀的3名兒子在池中玩得很開心。(圖/陳若儀 小紅書)

陳若儀手拿4隻小海豚玩偶，被網友解讀為懷上第四胎。(圖/陳若儀 小紅書)

針對第四胎的疑惑，一向親民的陳若儀親回：「(兒子)凱凱請我幫他顧的小玩具」，還附上3個表情符號，對無禮、尷尬的提問展現高EQ的回覆，另外也有粉絲關心詢問說：「妳家先生有沒有好一些啊」，陳若儀看見後，也曝光已許久未露面的林志穎病況，「休養中喔，謝謝關心」，似乎離完全康復還有段距離。

有網友無禮問陳若儀，4隻海豚是否意味已懷上第四胎。(圖/陳若儀 小紅書)

陳若儀親解答老公林志穎車禍2個半月後的病況。(圖/陳若儀 小紅書)

陳若儀因照顧林志穎似乎身形消瘦不少。(圖/陳若儀 IG)

據悉，林志穎車禍後已暫停演藝工作，專注在家調養身體，日前他曾說因車禍躺床，導致肌肉流失、體重驟降10公斤，目前僅有53.7公斤，但他選擇樂觀看待，更替自己喊話：「體重慢慢恢復中，繼續加油。」而愛妻陳若儀則似乎因照顧尪太過辛苦，日前曬出全身自拍照時，被目擊身形消瘦了一大圈，令人心疼。