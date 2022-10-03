年底九合一選舉被認為牽動2024年總統大選，而一份針對新北市選民的最新民調顯示，如果下屆總統為國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3人參選，支持度以賴居冠、侯次之，但2人差距僅2.6個百分點。

《中天新聞》今（3）日公布關於2024年總統大選的新北市民調，受訪民眾認為最適合代表國民黨參選者，依序為侯友宜（50.2%）、朱立倫（14.2%）及韓國瑜（8.8%）；而民進黨潛在候選人中，被認為適合代表角逐總統大位者依序為賴清德（54.4%）、陳建仁（9.7%）與鄭文燦（7.9%）。

另外，在「2024總統大選，如果是國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲這3位參選，請問您會投票支持那一位？」這題，賴清德獲得29.9%支持，侯友宜和柯文哲的支持度則為27.3%、20.9％。

對此結果，有民眾表示，賴清德雖非壞人，但在民進黨阻擋疫苗採購時，沒有道德勇氣為老百姓挺身而出，若由他出任領導人並不妥；還有網友直言，用膝蓋想也知道，總統暨民進黨主席蔡英文，不會讓賴清德有機會出線。

這份民調是《中天新聞》委託艾普羅民調公司執行，針對新北市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間為2022年9月23至26日，有效樣本1076份，資料依照新北市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。