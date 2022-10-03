大陸企業家劉強東在美國遭控性侵案，在法律訴訟糾纏4年後終於以和解收場。昨(2)日劉強東發布聲明稱，與當事人在美國明尼蘇達州一次「偶然事件」造成誤會，重創彼此的家庭，為了避免進一步傷害，雙方決定消除誤會，達成和解。

此事也被稱為「劉強東明州案」，女方代表聲明雙方消除誤會達成和解。劉強東也跟進此發布個人聲明，糾葛四年的事情終於結束了，再次向被此事困擾的所有人，尤其是妻子章澤天表示歉意，他還特別感謝妻子在此期間對自己的寬容、支持與陪伴，沒有她，自己無法堅持到今天，最終還宣布迎來二胎的喜訊，未來也會更加珍惜、守護好這個家庭。

劉強東向妻子致歉，並向她道歉。(圖/微博)

章澤天也在自己的社交平台上吐露心聲，或許是在回應丈夫的話。(圖/微博)

妻子章澤天(奶茶妹)朋友圈也曝光，她發文稱「人生總有風雨，但時間永遠向前」，貌似在回應劉強東此事，稍早有媒體報導曾章澤天也跟隨劉強東亮相坐在聽席位上，即便懷著二胎，章澤天還是堅持陪同劉強東現身法庭，可以看出夫妻倆鶼鰈情深。

夫妻兩人一同在賣場採購。(圖/微博)

劉強東被控性侵案發生於2018年8月底，在年底時明尼亞波利斯市亨內平縣檢察官辦公室發布聲明稱，劉強東性侵指控案「嚴重證據不足」，決定不起訴劉強東。檢方在聲明中強調，不起訴劉強東和他的商人身分沒有任何關係。