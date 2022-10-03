明（4日）迎來農曆9月9日重陽節，命理專欄《旺好運》指出，這天同時也是中壇元帥三太子、臨水夫人李三娘與斗姥星君的生日。民俗專家廖大乙曾分享，若想求財，或從事開創性高的行業、運輸業、運動員等，都可準備三太子喜愛的糖果、餅乾或玩具去廟裡祭拜，改運補財效果特別強，一路旺到年底。

▍中壇元帥三太子

農曆9月9日為三太子生日，祂保佑財運、事業運與行車安全，可準備三太子喜愛的糖果、餅乾或玩具來祭拜。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙透露，零食玩具中若有陀螺、彈珠，不只三太子喜歡，對參拜者來說還有轉運的效果。另外，相傳三太子是踩風火輪的李哪吒，因此除了想要求財的人之外，從事開創性高的行業、海陸空等運輸業者，以及運動員也都很適合祭拜三太子。

不過民俗專家廖大乙提醒，相傳三太子削肉還母、削骨還父，對孝順這件事非常重視，因此不孝者不能拜；三太子是「囡仔神」，因此從事八大行業的人也不適合拜。

▍臨水夫人李三娘

農曆9月9日也是李奶夫人李三娘的千秋之日，祂是保護產婦、助產、兒童健康的守護神，祭拜時可準備鮮花、水果與香燭。

▍斗姥星君

農曆9月9日是道教的斗姥星君聖誕日，祂專司元辰，只要虔誠膜拜，就能增添元神光彩、延年益壽且消災解厄。