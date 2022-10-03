美麗島電子報董事長吳子嘉日前在新竹市開講，爆料民進黨新竹市參選人沈慧虹2、3月間向台北市長柯文哲求官！沈團隊發言人劉康彥和律師林家琪3日到新竹地檢署按鈴控告吳子嘉違反選罷法及誹謗！

律師林家琪說，吳子嘉10月1日晚間在新竹市演說方式，向在場民眾表示沈慧虹在今年2、3月間拜會台北市長柯文哲，同意擔任12職等參事，有落跑新竹市這樣的言論，此言論完全是虛烏有空穴來風，也未經過善意的查證。

林家琪指吳子嘉不實指控的言論，已嚴重影響沈慧虹的名譽和政治形象，也妨害了新竹市長選舉的公正性，因此提告吳違反選罷法104 散播不實之罪和刑法誹謗罪。

劉康彥提出沈慧虹競選辦公室2點聲明，指吳子嘉在未提出任何可信具體的證據下，公然誹謗沈慧虹散布不實言論，指涉沈慧虹向柯文哲市長求官，明顯是為了拉檯高虹安選情，憑空捏造的言論，提告為了遏止這樣惡質的選風。

劉康彥並指吳子嘉當天的開講，事實上就是高虹安本人的造勢大會，高虹安在場未對這樣憑空捏造、充滿攻擊的不實言論制止，高虹安帶來這種惡質的選風，應向新竹市民道歉！