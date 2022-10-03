日前布拉格國家電視台（Radio Prague International）報導，捷克國家博物館館長邁克爾．盧克什表示，和故宮博物院簽署合作備忘錄，預計2024年故宮博物院文物將在捷克展出。對此，今（3）日故宮院長吳密察今日到立法院教育文化委員會進行業務報告並備詢時表示，確有此事，但需待捷克完成「司法免扣押」相關立法，確保文物借展後能安全回台，一旦相關法律完成，故宮文物就可赴捷克展出。

吳密察表示，雙方有非常深入的對話，「我們很樂意去展出，但是我們跟他們說，希望兩邊共同努力做一件事情 就是『司法免扣押』，對於我們文物的司法免扣押，這件事情做起來，我們的文物才有可能出去，對方也了解，而且他們會回去，因為各國法體制不一樣， 他們回去了解他們的法體制之後，可以保證我們文物可以安全回來的司法免扣押法制作業做好之後，文物就可以出去。」

吳密察表示，雙方已經有指定聯絡窗口，有關故宮文物赴捷克展出，目前也正積極進行。