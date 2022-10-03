爭取連任的新竹市南區市議員、市議會議長許修睿，此次選舉文宣「專注前行」跟著外送車在新竹市大街小巷的穿梭，能見度超高。（許修睿提供／陳育賢新竹傳真）

外送平台是這幾年新興產業型態，因方便快速，已是許多人解決3餐的好幫手。看準路上隨時可見外送車的蹤影，競選連任新竹市南區市議員的市議會議長許修睿，此次選舉文宣「專注前行」也特別搭上這波潮流，跟著外送車在新竹市大街小巷的穿梭，能見度超高。

選舉期間參選人為了增加文宣曝光機會，包括追垃圾車、做擋泥板文宣等，經常有一些突發奇想的創意，令人莞爾，平常就很重視外送從業人員權益的議長許修睿，今年就特別招募外送從業人員當志工，讓宣傳照與文宣搭上外送車，跟著外送員一起送餐，由於外送車深入在大街小巷、各社區，效果更勝大型宣傳車。

許修睿指出，這個創意其實是要感謝熱心的外送人員，外送員因為沒有固定的上班場所，有時候會到服務處稍作休息，有1次外送人員主動提出要貼他的文宣，協助宣傳，並以此感謝許修睿長期關注外送員的權益。

沒想到上路之後大家都覺得很新鮮，還有支持者主動回報在哪個路段看到了搭載許修睿文宣的外送車，互動相當有趣。

許修睿也邀請大家如果在路上捕獲有他文宣的外送車，除了幫外送員加油打氣，也歡迎拍照打卡回傳到許修睿的粉絲專頁。

許修睿說，其實服務處除了提供外送人員休息中繼站，在交流過程中，也關心外送人員的相關權益，早在2年前新冠疫情來襲之初，2020年3月19日新竹市議會第8次臨時會，他就提案要求政府重視外送員的權益保障及口罩優先購買權。

主要就是因為外送員的勞工權益，包括健康檢查、教育訓練，跟交通事故等相關權益並沒有受到完整的保障，再加上外送員每天頻繁接觸店家跟客戶，在當時卻被排除在大眾運輸業優先購買口罩資格外，不但可能成為防疫漏洞，對外送員的防疫安全也缺乏保障，所幸在提案之後，也感謝勞工管理單位重視，獲得改善，未來也將持續關注外送員的相關權益。

許修睿指出，他的民代生涯，從議員、副議長到議長，一路走來始終沒有忘記從政初衷，不但為南區建設發聲，也對新竹市政的監督不遺餘力，主持議會公平公正，。

另許修睿身兼主委的竹蓮寺，每年從事公益活動、濟弱扶貧、捐贈消防車等受到地方上肯定，這次的文宣特別以「專注前行」做為主軸，邀集大家一起為新竹市的未來繼續打拚。