公費流感疫苗10月1日開打，65歲以上長者、高中以下學生等都可接種，但在新冠疫情肆虐下，許多民眾好奇新冠確診後多久可以接種流感疫苗，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，只要確診後7天解隔離，症狀明顯緩解且經醫師評估同意後，就能接種流感疫苗。

謝宗學在臉書指出，公費流感疫苗開打後常被問到兩個問題，第一個是「孩子接種完新冠肺炎疫苗多久可以接種流感疫苗？」謝宗學說，基本上兩者都是不活化疫苗，可以同時接種，也可以相隔任何時間接種，學理上不管是疫苗效果或安全性，都是可以接受的。

但接種疫苗都有副作用，為了釐清兩種疫苗的副作用，有時會分開接種，謝宗學表示，若會擔心可以間隔7天以上；假如真的超級擔心，最保守的作法是間隔14天以上，因為新冠肺炎mRNA疫苗心肌炎副作用多發生接種後14天內。

謝宗學說，第二個常見問題是「新冠肺炎確診後，多久可以接種流感疫苗？」他回答，確診後7天解隔離，症狀明顯緩解且經過醫師評估並同意即可接種流感疫苗。

謝宗學提醒，由於過去2年多高度防疫造成的免疫負債，今年流感很有可能爆發大流行，而接種流感疫苗可以減少感染流感後發生嚴重併發症的機率，因此建議大家積極接種。