歐盟各成員國的領導人將在本周五召開會議，討論如何支援烏克蘭，提供強大經濟、軍事、政治和財政支援，以及如何採取聯合措施來應對高漲的能源價格。

在周日發出對各國領導人的邀請函中，歐盟高峰會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)呼籲各國對近期演變的局勢做出果決的決定，包括俄羅斯上周五宣布併吞烏克蘭四個地區。

米歇爾還說，在周五於布拉格舉行的會議上，還將討論對不斷飆升的能源價格，提出下一步措施的指引；主席說，「我們的首要目標是確保家庭和企業的供應安全，以及他們負擔得起的能源，尤其是在寒冷冬季來臨之際」。

歐盟的能源部長在上周五通過一系列的新政策，試圖控制高昂的能源成本，包括對部分能源公司課徵暴利稅。但是各國對下一步行動存在分歧意見，許多國家呼籲對天然氣價格設定上限，但是包括德國在內的其它國家則持反對態度。

歐盟各國領導人在周五還會討論如何保護其關鍵基礎設施。在上周，由於不明原因，從俄羅斯輸送到歐洲的北溪天然氣管線出現斷裂，促使部分國家出動軍隊來防衛其脆弱的能源系統。