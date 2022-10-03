蔣萬安3日舉行「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會。（楊亞璇攝）

副總統賴清德1日替民進黨台北市長參選人陳時中站台時，脫口稱「台北市是疫情的開始」，遭批失言。國民黨台北市長參選人蔣萬安3日指出，民進黨對於台北市的不公平對待、羞辱台北市民也不是第一回，要求陳時中表態是否認同賴清德的說法。

蔣萬安3日舉行「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會，對於賴清德的說法，蔣直言，民進黨對於台北市的不公平對待、羞辱台北市民也不是第一回，陳時中擔任衛福部長的時候，說萬華是破口、給高雄的疫苗遠比台北多，畫疫情地圖時，也把台北只有9例與桃園的117例，畫成同一個顏色，這就是羞辱台北、獨厚桃園，護航同黨的桃園市長鄭文燦，心裡只有政黨利益，沒有人民利益。

蔣萬安表示，他要告訴陳時中，台北市民是非常穩健、強悍的，即便疫情都可以堅強度過，但市民並不健忘，請陳時中明確表態到底認不認同賴清德的說法，不要怕得罪之前的長官。

至於賴清德的說法恐釀「棄陳保黃」？蔣萬安認為，真的不需要有這麼多政治算計，選舉就是大家好好端出政策牛肉，就政策及未來市政擘畫願景理性討論，過去所作所為大家都要檢視，明確表達對此事的看法，賴清德指台北市是疫情的開始，陳時中應明確回應到底認不認同這樣的說法。