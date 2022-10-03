高人氣部落客蘇花猴，時常在部落格中分享保養及妝容秘笈。日前她宣布離婚，結束長達16年的婚姻，引起不少粉絲擔憂。近日她發文分享和前夫一起去找律師的故事，表示兩人嚴肅走進去，卻笑著走出來，貼文一出，也讓粉絲紛紛留言給予祝福。

蘇花猴除了在臉書上分享穿搭和妝容，也時常寫下一些生活隨筆，表達自己的見解，最常見的還是與愛貓、愛犬一同出遊的所見所感。享受人間小確幸的生活態度，讓不少粉絲羨慕。日前，她宣布離婚，較少PO出新貼文，引發粉絲擔憂她的心理狀況。所幸蘇花猴於昨（2）日又再次PO文分享近日生活。

蘇花猴在貼文中表示，因為離婚協議還有需要修正的部分，上周帶著愛犬Bubble和徐先生一起去找律師，起初大家都正經八百的討論協議內容，直到快結束的時候，律師忽然看著Bubble說：「那她歸誰？」嚴肅的氣氛一掃而空，大家都被逗笑了，原來是因寵物也是個人財產又是家人，有很多夫妻都會爭寵物。

蘇花猴透露最後結果是小狗歸女方，貓咪歸男方，而且離開的時候彼此臉上都是笑容。網友見此，也紛紛留下暖心留言祝福「妳真的很有氣度跟智慧，要笑著走出來真的不是一件容易的事情，真心祝福」、「開始與結束都是為了幸福」、「往後一定會過的更快樂。」