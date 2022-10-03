游智彬說，鄭文燦論文抄襲率達30.27％，有1222處引用未加註。（賴佑維攝）

游智彬說，鄭文燦論文內，註、參考文獻內容格式不同，有同一本書的書目格式不一樣，甚至年份中西元、民國不同，懷疑根本有槍手代寫。（賴佑維攝）

新黨桃園市議員參選人游智彬今天和新黨發言人陳麗玲開記者會，指控桃園市長鄭文燦台大碩士抄襲。經比對論文有30.27％抄襲率、參考文獻虛假、格式前後不一等3大證據，質疑不僅抄襲，還有槍手代寫，明天將到台大具名檢舉。

鄭文燦碩士論文為「中國基層選舉演變之分析－尋找民主發展的動力」，指導教授為陳明通，鄭文燦在2011年畢業。

游智彬表示，鄭文燦論文寫的是大陸民主，若用台灣論文比對系統查詢，根本查不到，以為神不知鬼不覺。但團隊拍下鄭文燦論文轉成文字檔案，並到大陸論文比對系統查詢。「不比不知道，一比嚇死人」，發現抄襲率30.27％，其中有1222處引用未加註。

游智彬補充，論文第35、36頁抄襲大陸知識共享平台文章共335個字沒有加註。第64頁抄襲143字也沒加註，第64頁143字照單全收。

游智彬說，論文寫完會有參考書目、文獻，但鄭文燦參考書目「漏漏長」，224個參考文獻，卻有106個未在論文本文或註當中出現，根本是濫竽充數。

「懷疑有槍手代寫」，游智彬說，鄭文燦論文內，註、參考文獻內容格式不同，有同一本書的書目格式不一樣，甚至年份中西元、民國不同，懷疑根本有槍手代寫。

陳麗玲說，論文撰寫有一定格式、方法，如果內容一樣，要摘引出處，否則就是違反著作權法，雖然說鄭文燦用大陸題材來做自己研究本題，但是一樣涉及抄襲，違反著作權法規定，另鄭文燦口試委員包含新北市長參選人林佳龍，也應該好好說明

游智彬說，明天將到台大實名舉發鄭文燦論文3大鐵證，非常竭誠希望台大學倫會勿枉勿縱。