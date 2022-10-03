民進黨立委湯蕙禎看到被害人遭到開膛剖肚的照片，讓她懷疑「這還是人的世界嗎？」。（葉家瑋攝）

內政部長徐國勇今天（3日）表示，針對國人受騙至柬埔寨從事犯罪工作或遭囚虐待，統計到目前為止，受理報案共有712人，已經救援回國的有304人。徐國勇透露，美國、泰國、新加坡等國家也非常關心受騙海外從事犯罪事件，其中泰國政府在救援行動中也幫了很多忙。

立法院內政委員會邀請內政部部長、移民署署長、警政署署長、外交部次長、法務部次長、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委湯蕙禎質詢時指出，她在今年4月份時曾接獲民眾陳情，有國人受網友詐騙，本來以為要前往泰國工作，不料被騙到柬埔寨從事詐騙犯罪，而且只要績效不好就會遭到暴力毆打，湯蕙禎表示，她甚至看到被害人遭到開膛剖肚的照片，讓她懷疑「這還是人的世界嗎？」

湯蕙禎表示，此案經過外交部亞太司協助，最後在三個星期內，交付了1萬5000美元的贖金（約台幣47萬元），才成功將人贖回。

民進黨立委羅美玲表示，有些赴柬埔寨的受騙國人，完全與台灣家人斷了聯繫，如今我國與柬埔寨沒有邦交，甚至沒有設立辦事處，內政部到底能有甚麼辦法可以提供協助？

徐國勇回應，內政部成立救援專案，與跨部會、民間組織等各種團體，全力營救被害人。他說，除了找當地台商協助之外，警方也與柬埔寨當地單位合作，以及其他台灣友好國家共同協助。

徐國勇透露，美國、泰國、新加坡等國家也非常關心受騙海外從事犯罪事件，這些國家與台灣一樣都有相似的被害人，因此內政部會以各種管道，盡全力營救。

徐國勇說，針對個案泰國與我國有共打協議，兩國之間互相幫忙，泰國幫了台灣很多忙。徐國勇表示，其實很多泰國中高階的警官，是台灣警察大學的畢業生，因此兩國之間都有共同打擊犯罪。

徐國勇說明，經過警政署通令各警察機關針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，統計到目前為止，受理報案共有712人，已經救援回國的有304人。徐國勇表示，赴柬埔寨的4679人中，其中有242人是幫派份子，有詐欺、組織、毒品、賭博前科的2748人，剩下不到兩千人應為正當在柬埔寨工作的台商、銀行工作人員。