依據亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)預測，未來十五年數位基礎設施將邁入高速成長期，顯見相關領域蘊含可觀的成長機會。宏利投信投資策略部主管鄧盛銘指出，民眾在享受數位生活之餘，更重要的是跟著這個長期的數位浪潮，投資其背後支撐數位發展的相關基礎設施。投資數位基礎設施的管道非常多元，有設施本身的建物，例如新型態的物流倉儲、通訊電塔及數據中心，並透過投資REITs、以及相關數位設施業者所發行的股票或債券來參與布局，透過多元的管道掌握不同的投資機會，也可以因應不同的金融市場情況，來調整投資組合。

雖然數位發展並非新詞，但這股數位發展的浪潮，正處上升的時機，全球主要政府及組織，例如美國、歐洲、中國及七大工業國(G7) 組織都紛紛在近年編列龐大預算或計畫來推動數位基礎設施的發展。像美國在2021年通過規模達上兆美元的大基建法案，未來五年將支出650億美元增進其境內的數位基礎建設，歐洲於2022年宣布全球門戶基建計畫，將投資1,500億歐元協助非洲打造通訊基礎設施以促進數位轉型、中國則於2020年宣布將加強新型基礎設施建設，預估單年度投入人民幣9千億元，將新基建定為重點項目。2022年的G7峰會亦提出全球基建倡議，宣布未來五年將籌集6千億美元進行基建計畫的推廣。

展望未來三年，各類型數位基礎設施平均可望以超過20%的年複合增長率高速成長，而在2025年以前，數位基礎設施市值的年複合成長率均可望維持高於傳統基礎設施的趨勢。在市場高度需求下，投資建設數位基礎設施所需的資金規模物亦將持續增加。整體相關可觀的成長潛力，使得數位基礎設施持續吸引市場投資人關注。根據Boston Consulting Group於2022年3月發布之研究指出，總資產規模達9500億美元並以基建投資為主的資產管理業者，未來三至五年(2027年以前)首要的投資加碼重點就是數據基礎設施與通信網路相關產業。

因應上述趨勢，宏利投信推出「宏利數位基礎設施多重資產基金」，並於今（10月3日）開始募集，保管機構為國泰世華銀行。