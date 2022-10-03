台中市近日流出1段影片，引發網友熱議，一名未滿18歲游姓男子遭許姓少年帶頭一群未成年少年狠狠圍毆，警方獲報抵達時已無人員在場，但員警不敢大意持續查緝，循線將雙方11人全數帶回，並於詢後依刑法傷害及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方指出，網傳日前南區某公園內發生民眾糾紛案件，警方獲報抵達時已無人員在場，但員警不敢大意持續查緝，循線將雙方11人全數帶回問訊；許姓少年那方計有6人，均未滿18歲、游姓男子那方則有有5人。

警方初步瞭解，圍毆案件發生於9月13日0時許，當事人許姓少年與游姓男子為朋友關係，疑於討論機車維修問題時產生口角細故，便約同友人至案發地點協商，未料雙方協商未果一言不合產生衝突，警方於獲報後立即派員到場，惟員警到達現場時雙方均已離去，經警方持續追查，於當日即將雙方11人全數帶回到案，全案並於詢後依法究辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。