有些女人或女孩就是比較有個性，對很多事情有屬於自己思維，絕不讓自己吃虧，《旺好運》運勢專欄指出金牛女、天秤女、射手女他們都有自己的原則，不容易退讓屈服於別人。

第三名：射手座

射手女一直以來都是天不怕地不怕的心態，只要自己心情或權益不受影響，那她們無所謂，但如果觸碰到她們的底線，女漢子的性格就會冒出來，必定為自己爭取，因為她們要讓別人知道自己不是好欺負的，這時的射手女就不是這麼好說話了。

第二名：天秤座

天秤女非常講究事情，在他們心中的天秤主要是以平衡公平最為優先，而且要她們屈服於別人根本是難上加難，對她們來說有屬於自己的原則不能輕易被打破，而且在很多時候也都是自己去面對及解決事情，能不靠別人就不靠，因為她們不喜歡麻煩別人欠別人人情。

第一名：金牛座

金牛女非常有自己的思想，她們很獨立又堅強，非常不容易屈服於別人，因此也有像牛般地固執和易怒的脾氣，但在重要場合與職場上，總是能臨危不亂的解決各種危機，是非常有能力與擔當的個性，但也可能因為自己的個性而得罪人。