為減輕私立幼兒園家長負擔，台北市今發布學前教育未來發展規畫「一生六六大順」轉型為「您我寶貝你」，將原本每學期1萬3660元的補助提到至2萬5880元，台北市長柯文哲表示，為縮短公私立幼兒園家長的負擔差距，因此從111學年度第2學期開始提高補助，不過仍有排富條件。

根據教育局統計，家中2至4歲的幼兒如就讀公立幼兒園，家長每月平均的支出為1000元、非營利為2000元、準公共化為3000元，但就讀私立幼兒園的家長每月平均的學費支出達到9724元，讓家長大喊吃不消。

北市教育局長曾燦金表示，為縮短公私幼兒園學費差距，下學期開始會將1萬3660元方案的補助轉型提高至2萬5880元，家長每月的負擔也減少至7687元；以及提升教保人員薪資水平達3萬3000元；未來也將研議國民義務教育向下延伸至5歲以及3、4歲免學費。

至於被媒體問到，為何在現任前發布這樣的政策，以及前副市長黃珊珊日前所發布的教育政策被外界認為抄襲北市府的白皮書，對此，柯文哲說，政策是連續性，任何政策推出不是一兩天，早就有長期規畫，像是公共化要達到70％以及降低公私幼的差距，這就是政策的延續。