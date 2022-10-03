印尼東爪哇昨晚一場足球賽後球迷鬧事，警方為維持秩序施放催淚瓦斯，導致民眾倉皇逃離，演變成125死323傷的踩踏事件，警方今天因此飽受批評。

法新社報導，地主阿雷馬隊（Arema FC）昨晚在瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）輸給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）後，球迷衝進球場內鬧事，警方發射催淚瓦斯試圖控制局勢，引發踩踏事件。這是1964年秘魯國家體育場暴動奪走328條人命以來，全球傷亡最慘重的體育場災難。

警方形容這是場暴動，還說是為了讓球迷回到座位，才會施放催淚瓦斯。

警方表示，許多受害者是被踩踏或窒息而死。

阿雷馬隊教頭羅卡（Javier Roca）今天表示，比賽結束後部分球員留在場上，有些球迷甚至「死在球員懷中」。

「從記者會回來後，我看見一樁慘劇。」

這位智利籍教練告訴西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）電台：「我認為警方逾越界線，雖然我人不在那裡，也沒經歷這場事故。」

43歲觀眾多尼（Doni）告訴法新社：「員警發射催淚瓦斯，大家衝出去，互相推擠，造成許多受害者。」

「根本沒怎樣，沒發生暴動，我不知道怎麼搞的，他們突然就發射催淚瓦斯，我真的很震驚，他們沒考慮到婦孺嗎？」

22歲的生還者吉朗（Sam Gilang）在這起事件中失去了3個朋友，他告訴法新社：「真的很可怕，很讓人震驚。」

「大家互相推擠…許多人踩著別人跑向出口，我的眼睛因為催淚瓦斯灼痛，幸好我抓到欄杆爬出去，活了下來。」

路透社報導指出，國際足球總會（FIFA）安全條例規定，警察不得攜帶或使用槍枝或「人群控制氣體」。

記者詢問東爪哇警方，是否了解在體育場使用氣體的規定，但目前未獲答覆。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111003