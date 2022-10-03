民進黨台北市長參選人陳時中日前成立競選總部，但衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝等人都出席。國民黨台北市長參選人蔣萬安3日上午批評，王必勝不像指揮官，而是像陳時中的發言人，甚至把指揮中心當成陳時中的第二個競選總部。

指揮中心成員都有出席陳時中競總成立，外界喊話要廢除指揮中心，蔣萬安3日公布競選小物受訪表示，昨天他參加環南市場聯誼餐會，王必勝也在現在，現在看到王必勝常常出席活動，對選舉常常有評論、看法，感覺王必勝不是很像指揮官，而是像陳時中的發言人，甚至把指揮中心當成陳時中的第二個競選總部。

台灣已走向後疫情時代，但是疾管署明年防疫預算卻飆高4.5倍。蔣萬安表示，他可以理解防疫要料敵從寬，要編列相關防疫經費，不分黨派，只要對人民有利都會支持，但對於細節一定一一嚴格檢視，確保人民納稅錢、公帑花在刀口上。

蔣萬安臉書批評行政院長蘇貞昌公開說府院施壓NCC放水鏡電視的錄音檔「不必去查」，質疑是隔空施壓檢調「不准查」，貼文引起迴響，有破萬人按讚。

蔣萬安說，他都是就事論事，對於媒體批露，從總統到行政院、NCC，插手媒體，甚至蘇貞昌試圖干預檢調，引起民眾非常大的不滿與反彈，他只是把民眾心聲表達出來，不會特別在意有多少讚、分享，就是就事論事。