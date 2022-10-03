針對對手蔣萬安推出募款小物，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，他目前的募款還算順利，預祝蔣的募款小物能夠成功。對蔣萬安指他歧視台北，他駁斥這是「誣衊之詞」，並反問蔣萬安「又替台北做了什麼事情呢？」

陳時中今天參訪兒童體能操運動館，針對媒體詢問是否也會推出募款小物？他說，目前我們沒有所謂「募款小物」的規劃，募款還算是順利，感謝對方支持我們，「也預祝蔣委員募款小物能夠成功」。

蔣萬安競選辦公室昨天發布新聞稿指出，陳時中平時苛待、歧視台北市，現在被徵召選台北市，才對台北市民獻殷勤。對此，陳時中表示，「說我歧視或傷害台北，這是一個誣衊之詞」。

他說，他當時以衛福部長的身分，對全國各縣市都是公平對待，依據需要來分配相關的資源，依據需要去幫助各個縣市，不會獨厚台北，也不會獨害台北。

陳時中以國內疫情大爆發時為例，那時候雙北疫情比較嚴重，他排除萬難，增發疫苗10％，希望民心能夠更穩定，「起碼在疫情期間，我們對於這方面都有注意到，但是不會獨厚任何一個都市」。

他反問蔣萬安，如果用這個角度來看的話，「蔣委員批評我這個事情，那他又替台北做了什麼事情呢？」媒體詢問是否會認為，蔣萬安緊咬疫苗議題不放是變不出新花招？陳時中則肯定的說「你講的很對」。