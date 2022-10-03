全球經濟衰退雜音四起，作為亞洲第4大經濟體的南韓，9月出口成長恐創下近2年最慢，以出口為導向的南韓經濟前景益發黯淡，加上企業獲利疲弱，進一步壓抑韓元表現，根據統計，今年以來韓元兌美元重貶超過20%，成為新興亞洲最弱勢的貨幣。

《韓國經濟日報》報導，投資人對南韓經濟基本面越來越擔憂，光是9月韓元兌美元就貶值7.1%，比英鎊的5.7%貶幅還差，貶值幅度也比人民幣的4.2%、日圓的2.9%及歐元的2.1%更多。

報導分析指出，韓元走貶2大關鍵包括出口趨緩以及企業獲利疲弱，統計資料顯示，南韓9月前20天出口額年減8.7%，其中汽車、鋼鐵出口額年減7.5%以及31.6%。

南韓以出口為導向，去年出口占國內生產毛額(GDP)比例高達35.6%，遠高於中國、英國的19%以及14.7%。DB金融投資公司分析師Moon Hong-cheol警告，南韓出口不振加速了韓元貶勢。

此外，南韓本土企業獲利疲弱，也同樣對韓元造成壓力，根據FnGuide Inc.統計資料，估計南韓今年第三季上市企業營益只有61.2兆韓元，年減7.2%、季減10.5%。延世大學經濟教授Sung Taeyoon說，南韓本土企業盈餘轉弱將衝擊經濟，也會導致資本外逃。

尤其外界預估聯準會(Fed)11月可能繼續升息三碼，韓國央行總裁李昌鏞也暗示會再升息兩碼，但如此積極升息，恐進一步拖累南韓經濟成長。韓國央行8月將今年GDP成長率下修至2.6%，南韓高度依賴外部需求，恐怕也不能倖免於全球需求疲軟帶來的嚴重後果。