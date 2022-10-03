國民黨苗栗縣長選情分裂，現任苗栗縣長徐耀昌2日晚間公開幫無黨參選、遭開除黨籍的苗栗議長鍾東錦站台，也因為徐耀昌違紀輔選，可能面臨國民黨中央處分，徐耀昌3日受訪指出，他被開除黨籍也無所謂，因為國民黨真的要好好檢討，更指前縣長劉政鴻當初幫綠營輔選都沒事，若今天因幫鍾東錦站台開除他根本沒道理。

徐耀昌今天出席造橋鄉公所改建動土工程，針對幫鍾東錦輔選，徐表示，既然他是黨中央的中常委，關於選戰或是任何事情都不曾找他商量，而且在2018年選戰，他獲得黨內提名選縣長，前縣長劉政鴻公開跑去力挺對手，也沒有受到黨內處分，如果今天反而因為支持鍾東錦來處分他，完全沒有道理。

徐耀昌說，黨中央不但沒有對劉政鴻處分，這次選戰還讓劉回歸，擔任苗栗縣黨部主委。他更直批劉政鴻甚至把苗栗縣縣庫掏空，讓苗栗人情何以堪。徐表示，黨中央從沒有把他這個現任縣長當過一回事，他認為自己對國民黨的付出已經是仁至義盡，開不開除黨籍他也不在乎，他心中坦蕩蕩。

徐耀昌也指出，宏觀這4位參選人，真正有了解18鄉鎮市的人只有鍾東錦，鍾東錦親力親為，議會中很多議員提案、需要調整的地方，在公事上鍾東錦幾乎都能很清楚掌握，一個用心的人，對地方事務瞭若指掌，覺得鍾東錦最適合擔任接班人的人選，其他參選人他就不予置評。

徐耀昌表示，鍾東錦擔任議長時，全力協助跟配合縣政推動，他跟鍾之間有革命情感，對於鍾的付出，他當然要給予回報支持，何況鍾東錦非常積極，所以他才會把國民黨擺一旁，來支持鍾東錦。

徐提到，媒體把他說「謝福弘當選就完蛋了」這句話大作文章，事實上他跟謝福弘是好友，但他擔心的是謝福弘如果當選，會變成魁儡縣長，謝背後班底才是真正操弄縣政的人，他真的不允許再發生8年前的負債慘況。

徐耀昌強調，他8年來立下宏願，絕對不會讓苗栗再次負債，他上任來也還債80多億元，並且把金錢花在刀口上，該建設的、該給鄉親的福利，他都做到了，很多家長、年輕族群都最苗栗這幾年打造的友善親子環境讚譽有加。