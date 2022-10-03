國民黨新竹市長參選人林耕仁3日回防故鄉香山區，除了喊出「香山人挺香山仁」，並提出「香山科技廊帶」政策，將打造香山成為連結竹竹苗科技產業帶的正中心，透過建構完善交通網路，引入新興產業，帶動香山區域轉型，達到全市均衡發展。
林耕仁今天上午在市議員陳慶齡、里長吳春生的陪同下，到香村里掃街拜票，隨後訪視95歲胡錦銓老爺爺，在重陽節前夕祝福胡爺爺快樂平安。
有民眾看到林耕仁感到相當熟悉，大喊「香山人挺香山仁」，希望林耕仁當選市長後能翻轉香山、找回香山的認同感。
林耕仁表示，前陣子其他兩位參選人在吵「香山是不是後花園」，都代表對香山的認識不深，不了解香山居民要的是什麼。
香山人要的是1種尊重，希望家鄉更好、更便利、更宜居，因此他提出「香山科技廊帶」，打造香山成為連結竹竹苗科技產業帶的正中心，透過建構完善交通網路，引入新興產業，才能帶動香山區域轉型、生活機能逐步提升，達到全市均衡發展，這才是繁榮香山的關鍵。
針對沈慧虹競辦對吳子嘉提告，林耕仁表示，之前沈慧虹就有傳出要去台北市的傳言，吳子嘉則是把事情原委給說明而已。而柯文哲找沈慧虹去任官，沈還要12職等的位置，證明了這就是綠白合、綠白一家親的證明。
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