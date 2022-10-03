台南市鹽水區首間數位機會中心（DOC）3日在月津國小揭牌。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區首間數位機會中心（DOC）3日在月津國小揭牌，市長黃偉哲、教育部資訊及科技教育司長李政軒等人參與見證，黃偉哲說，成立數位機會中心，是為弭平城鄉數位落差，而這個落差不僅存在於南、北，也存在於年齡層，期待數位機會中心設立後，能滿足不同族群的數位學習需求。

台南推動數位機會中心迄今16年，目前已在大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、西港、東山與學甲等行政區設置。為提供鹽水地區民眾資訊學習需求，南市府教育局向教育部爭取今年在月津國小新設鹽水據點，依鹽水地區產業、文化特色與民眾學習需求，開發多元實用數位課程，打造友善數位環境。

黃偉哲說，古有云「一府二鹿三艋舺四月津」，鹽水月津過去是台灣第4大城市，非常具有文化氣息，感謝教育部等單位的支持，縮短古風小鎮與城市之間的數位落差，也盼藉由設立數位機會中心，開辦免費數位應用課程活動，幫助大家挖掘更多的興趣，同時行銷在地特色。

月津國小校長丁女玲說，鹽水數位機會中心與鹽水區公所、橋南社區發展協會、鹽水觀光商圈、廟宇等單位攜手合作，從地方文化延伸適合中高齡長者的特色課程。今年帶領長者深入橋南社區探查百年建物特色，並製作影像紀錄，甚至將此多媒體數位課程推進到坔頭港里、汫水里等偏遠聚落來服務當地民眾。

教育局說明，數位機會中心來自教育部「創造偏鄉數位機會推動計畫」，主要提供中高齡、原住民族、新住民、婦女等多元族群資訊課程。台南11間的數位機會中心，運用學校數位資源，結合政府行政支持輔導機制，再加上偏鄉社區經營團隊共同努力，開創偏鄉永續發展機會。